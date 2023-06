Due condannati a tre anni e mezzo e quattro anni e mezzo per la rissa nel Parco di Pessano che causò l'omicidio di Simone Stucchi

Tre anni e mezzo e quattro anni e mezzo di carcere inflitti dalla Corte d’Assise di Milano a due dei 19 maggiorenni arrestati un anno fa per la maxi rissa in un parco a Pessano con Bornago che il 29 settembre 2021 era finita con l’omicidio a coltellate del 22enne edicolante di Vimercate Simone Stucchi (nella foto). I giudici milanesi, assolvendo i due giovani dalle accuse di omicidio e lesioni, hanno accolto solo in parte la ricostruzione del pm Antonio Cristillo che aveva chiesto di condannare uno a 7 anni e 2 mesi e 8mila euro di multa e l’altro a 7 anni di carcere. Entrambi gli imputati sono stati ritenuti colpevoli solo del reato di rissa e uno, quello con la condanna più alta, anche di spaccio di droga. La sentenza, le cui motivazioni saranno depositate in 90 giorni, sarebbe in linea con le tesi difensive della mancanza di "indizi chiari, precisi e concordanti" in particolare per quanto riguarda l’accoltellamento di Stucchi.

Per l’omicidio, il Tribunale per i minorenni ha condannato a 8 anni e 8 mesi e 7 anni e 8 mesi i due che avevano colpito a morte e poi aggredito a calci Simone Stucchi, quando ormai era già a terra, inerme. In più, oltre a coloro che hanno superato la messa alla prova, ad altri sette maggiorenni, processati con rito abbreviato, sono state inflitte pene tra i 2 anni e 3 mesi e i 7 anni di reclusione: il concorso nell’omicidio è stato riconosciuto solo a quattro ragazzi. Secondo la ricostruzione degli investigatori la rissa, poi finita con la morte del 22enne, tra i due gruppi contrapposti, uno di Pessano con Bornago e l’altro di Vimercate, nel Milanese, era nata da un debito di droga.