Dubbi e veleni su trenta pratiche edilizie

Proseguono senza sosta, ma nel massimo riserbo, le indagini della Guardia di finanza che a giugno ha prelevato una trentina di pratiche edilizie dal Comune di Usmate Velate. Permessi a costruire sui quali si deve fare chiarezza. Un dipendente del Municipio è indagato. L’opposizione di centrodestra ha presentato un esposto alla Procura di Monza "per mettere gli inquirenti a conoscenza di documenti che riteniamo importanti per fare luce sulla situazione", mentre dall’inizio della vicenda il sindaco Lisa Mandelli ricorda che "non si può essere garantisti a singhiozzo. Vale il principio dell’innocenza fino a prova contraria". Il caso ha sollevato un polverone nel borgo alle porte di Monza, l’inchiesta ha aperto la strada alla polemica politica con accuse reciproche, ma sin dall’inizio l’Amministrazione ha chiarito "la propria estraneità ai fatti" e ha denunciato "la strumentalizzazione da parte della minoranza". Che, invece, sente violate le proprie prerogative di controllo sull’operato della giunta. Tesi respinta su tutta la linea: "Abbiamo addirittura suggerito l’accesso agli atti", sottolinea il primo cittadino. Una spiegazione che rischia di essere altra benzina sul fuoco. Il centrodestra punta l’indice anche "sulla mancata istituzione della Commissione di inchiesta in merito", ma Mandelli spiega: "Possiamo vararla solo su questioni legate all’attività amministrativa, sulla Procura, ovviamente, non abbiamo voce in capitolo".

Bar.Cal.