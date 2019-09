Ceriano Laghetto, 25 settembre 2019 - Un presidio fisso, tre volte alla settimana, sul sentiero che porta nei boschi della droga, con personale paramedico ed educatori per tentare l’aggancio dei nuovi schiavi della tossicodipendenza. È partito ieri a Ceriano il progetto messo in campo da Regione Lombardia con l’Ats di Monza e Brianza e la prefettura il cui scopo dichiarato è quello di «intercettare precocemente un’utenza spesso fragile e marginalizzata, ridurre il rischio infettivo e promiscuità sessuale, avviare se richiesto dall’utente, a cure e trattamenti».

Per la presentazione del progetto, ieri a Ceriano sono intervenuti il prefetto Patrizia Palmisani con il questore Davide Michele Sinigaglia, con il comandante provinciale dei carabinieri tenente colonnello Simone Pacioni, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Aldo Noceti e il colonnello dell’Esercito Stefano Fregona. Con loro l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, il direttore dell’Ats Monza e Brianza, Silvano Casazza, il presidente del Parco Groane, Roberto Della Rovere, il sindaco Roberto Crippa e Claudio Caronni, presidente di Croce Rossa Alte Groane a cui è affidata la gestione operativa del presidio insieme a Cooperativa lotta contro l’emarginazione, Associazione comunità nuova e Fondazione Eris. «Quello della tossicodipendenza è un problema complesso, da qualche anno è tornata prepotentemente l’eroina, con le siringhe e il degrado», ha detto Gallera.

«Dobbiamo dare il segnale chiaro che le istituzioni sono determinate a lavorare insieme, sulla scorta dell’esperienza avviata a Rogoredo, pur con tutte le differenze del caso, dove siamo riusciti in pochi mesi a entrare in contatto con oltre 3.000 tossicodipendenti, salvare 2 giovani da overdose, assistere due giovani incinte». Per il prefetto Palmisani: «Dobbiamo riuscire a restituire questo bellissimo Parco alla collettività, sia attraverso le azioni repressive che competono alle Forze dell’ordine e che vengono effettuate regolarmente, sia con un lavoro di squadra che coinvolge più realtà e punta a dare risposte su più fronti». Il progetto Groane è finanziato dalla Regione Lombardia con 50.000 euro per questi primi 3 mesi, sino alla fine dell’anno: dopo il periodo sperimentale si deciderà come proseguire con eventuali correttivi.