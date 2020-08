Monza, 6 agosto 2020 - Un 44enne incensurato di professione fotografo è stato arrestato ieri a Monza dalla polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nella villa dove risiede, gli agenti del commissariato Villa San Giovanni hanno rinvenuto un bilancino di precisione e, nascosti dentro una scarpa, 1.870 euro mentre nel soggiorno hanno trovato 30 cartucce da fucile calibro 20.

Inoltre gli agenti hanno trovato 22 grammi marijuana legale, che l'arrestato usava per motivi legati alla sua professione anche nella speranza di avere una 'sorta' di copertura che lo mettesse al riparo da eventuali controlli. Successivamente e con l'ausilio delle unità cinofile, i poliziotti hanno esteso i controlli a un casolare di pertinenza dell'abitazione e hanno trovato un chilo e ottocento grammi di marijuana (questa volta illegale) oltre a 5 cartucce calibro 12. Il 44enne è indagato in stato di libertà per omessa consegna di armi in quanto, prima che iniziasse la perquisizione, aveva dichiarato di non detenerne.