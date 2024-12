Doppio evento dalla lirica al burlesque

Uno spettacolo in bilico tra lirica e teatro, ma anche un irriverente appuntamento col burlesque. Sono i due eventi che animeranno questa settimana il centro culturale teatro OppArt di Sovico. Venerdì alle 20 il palco di via Giovanni da Sovico ospiterà uno spettacolo musical-letterario che intreccerà i grandi classici della musica natalizia con letture tratte da capolavori a tema: a interpretarli saranno, rispettivamente, il duo formato dal soprano Sofia Maria Riva (foto) e dal pianista Francesco Parravicini e l’attore Alfredo Oppio. Sabato alle 21 tutt’altre atmosfere con “The Christmas Burlesque Experience“, con l’ironia e la sensualitàdel burlesque proposti in performance che mixano danza, teatro e charme, sotto la guida di Gold Gillian e Sweety Poison. Info 039.90.08.448, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.