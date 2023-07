Doppia protesta in Brianza, Sciopero metalmeccanici e driver Amazon

Sciopero dei metalmeccanici, sciopero dei driver di Amazon. Venerdì, doppia protesta in Brianza, entrambe declinazioni sul territorio di iniziative più ampie, la prima ha coinvolto le tute blu a livello nazionale "e in provincia la partecipazione ha sfiorato il 70-80%", dicono Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil. I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti alla prefettura e sono stati ricevuti all’interno, dove hanno spiegato la necessità "del rilancio industriale, di investimenti per la transizione sostenibile e la soluzione delle tante crisi aperte".

In mattinata, a Burago, invece avevano incrociato le braccia gli addetti del colosso dell’e-commerce. Le ragioni, "carichi di lavoro eccessivi, rischi e stress", è stata una giornata di difficoltà per la filiera delle consegne espresse. All’agitazione hanno aderito in centinaia in carico a realtà esterne cui il gigante delle spedizioni affida le attività di recapito. Replica immediata dell’azienda. Amazon ricorda il recente accordo sulla riduzione dell’orario e respinge addebiti su salari o altro: "Esigenze operative e obiettivi sono pianificati con i fornitori, i compensi sono fra i più alti del settore". Bar.Cal.