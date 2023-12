"Dopo il rally la devastazione". Si corre ai ripari

Corrono le polemiche dopo il Rally di Monza di inizio mese. Lasciando strascichi oltre che sul tracciato, anche a livello politico. Sì perché il 50% del percorso di gara è passato per le aree naturali del Parco in concessione all’autodromo, causando danni tuttora riscontrabili ai prati e all’ambiente. Dal 2020 (dopo 35 anni) si è tornati a gareggiare sullo sterrato, ma amministrazione comunale, Pd e LabMonza, affermano con decisione che non si possa più proseguire su questo solco: "La diretta televisiva, oltre ai video e alle fotografie, ha evidenziato quanto si temeva: un vero e proprio scempio dentro l’area boschiva del Parco". Per cui bisogna "evitare che in futuro si ripeta quanto accaduto" e che si effettui "l’adempimento rigoroso e tempestivo delle misure compensative indicate dagli organizzatori, che vadano a sanare anche quelle, mancate, delle edizioni passate".

Pronta la risposta da parte dell’autodromo, che si impegna sia nell’attuare le compensazioni sia a cambiare la programmazione per il futuro: "Prendiamo atto con rispetto delle posizioni politiche – afferma Alfredo Scala, direttore generale del circuito –. Abbiamo iniziato a lavorare dal giorno dopo al ripristino delle aree verdi, che sono attualmente in corso. Su indicazioni del Consorzio e della Soprintendenza siamo ligi nell’operare. Oltre al ripristino ambientale ci saranno le nuove piantumazioni promesse come compensazioni ambientali per gli eventi, sia quella di quest’anno sia le due rimaste in arretrato per un totale di 336 alberi". Poi sulla competizione sportiva: "L’anno prossimo non ci sarà il Rally. Auspichiamo di rifarlo in futuro, non più su terra però, ma solo su asfalto".

A.S.