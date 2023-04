Don Giuseppe, prete partigiano A casa il Comitato di liberazione e la Resistenza in parrocchia

di Veronica Todaro

Non è stata la semplice presentazione di un libro, ma il rivivere la figura di don Giuseppe Mariani, parroco di Bovisio Masciago dal 1956 al 1971 raccontata nelle parole di uno dei suoi nipoti, omonimo dello zio, che ha messo in luce un aspetto particolare del don, il suo essere stato "un giovane prete partigiano", forte delle radici evangeliche della Resistenza che ha vissuto, "non violenta, non ideologica e rispettosa di ogni vita umana". "Non si trattò dell’azione estemporanea di qualche impavido sacerdote – si racconta – ma di una tensione progettuale alla libertà della Chiesa, con molti preti protagonisti". In particolare si ricorda il periodo dell’impegno partigiano da giovane prete di un esponente importante della Chiesa ambrosiana del secolo scorso, monsignor Giuseppe Mariani (1915-1986), medaglia d’oro alla Resistenza, amministratore della diocesi di Milano dal 1970 al 1986 e provicario generale, stretto collaboratore prima del cardinale Giovanni Colombo e poi del cardinale Carlo Maria Martini. Monsignor Giuseppe Mariani, nato a Seregno nel 1915 fu ordinato sacerdote nel 1938, a soli 22 anni. La sua prima destinazione fu Carugate come vicario parrocchiale.

E fu proprio lì, nel pieno della giovinezza, che divenne prete partigiano. Alfredo Ildefonso Schuster al quale don Giuseppe si rivolse chiedendo come comportarsi nel frangente dei tempi, gli disse: "Questa è la strada, percorrila. Cammina verso l’uomo e giungerai a Dio". È il 12 marzo 1945 quando nella casa di don Mariani a Carugate si riunisce il Comitato di liberazione nazionale. Il 16 giugno dello stesso anno Carugate viene circondata da truppe italo-tedesche che ordinano la consegna immediata di tutte le armi, l’adunata di tutti gli uomini con obblighi militari, la consegna di tutti gli apparecchi radioriceventi e trasmittenti, l’adunata di tutta la popolazione del luogo sul piazzale della Chiesa, davanti a don Mariani: "Quel feroce rastrellamento strappò alle famiglie 96 giovani, colpevoli di non essersi piegati alla coscrizione nazifascista", scriveva il sacerdote che sosteneva di nascosto la Resistenza e che ebbe un ruolo fondamentale, in stretto collegamento con i partigiani locali e in più occasioni in prima linea a limitare le violenze fasciste tra la popolazione. Un “ribelle per amore“, come è stato definito insieme agli altri sacerdoti della Resistenza.