Domanda di credito alle imprese in calo del -3,6%, cresce l'importo medio

Cala la domanda di credito chiesto dalle imprese: -3,6% rispetto al primo trimestre del 2022. Cresce, invece, l’importo medio: +27,8%, 146.845 euro (Fonte Eurisc - Sistema di informazioni creditizie di Crif). La crescita dei tassi di interesse applicati ai prestiti condiziona non solo le scelte delle famiglie ma anche quelle delle aziende. Le imprese individuali fanno segnare una contrazione del -6%, un trend più contenuto invece per le società di capitali (-2,4%). Per entrambe le tipologie, invece, cresce il valore delle somme chieste nelle domande di finanziamento: +27,4% per le società di capitali (193.363 euro) e +21,3% per le Imprese individuali (49.717 euro). "Con l’aumento del costo del denaro è quasi inevitabile che anche le imprese provino a richiedere meno soldi in prestito e che il rischio di un mancato rimborso del prestito stesso aumenti – spiega Simone Capecchi, executive director di Crif –. Se le famiglie possono decidere di rinviare una richiesta di credito a quando i tassi di interesse saranno diminuiti, le imprese hanno costi non rinviabili e un bisogno di liquidità permanente".

Dopo diverso tempo torna a salire il tasso di default, nonostante il valore sia ancora contenuto: 2%. "Significa che le imprese hanno maggiore difficoltà a rimborsare i loro prestiti" sottolinea Capecchi.

I servizi ricorrono di più alla richiesta di credito. Nel primo trimestre dell’anno una domanda su quattro (25,2%) è stata presentata da questo settore. Un dato in linea con lo stesso periodo dell’anno scorso, che si è riallineato al valore pre-pandemia prima del boom del 2021 (34,8%). Al secondo posto il commercio, con il 22,9% delle richieste di finanziamento, come nella prima parte dello scorso anno e in linea con i valori pre-Covid. In terza posizione le costruzioni con il 17,2% delle richieste: come un anno fa, ma più di quanto non accadeva prima della crisi economico-sanitaria (11,7%).

