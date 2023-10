Divertimento da paura anche nei boschi

Tra i tanti appuntamenti organizzati per Halloween dai comuni della zona, spicca l’evento Hallowest“ di Cogliate, che negli ultimi anni è già diventato un punto di riferimento tra le feste popolari della zona. Al punto che, per l’edizione 2023, sul percorso da paura nel bosco, una delle attrazioni di maggior successo degli anni scorsi, è stato introdotto un numero massimo di partecipanti su prenotazione, con 600 posti disponibili, letteralmente bruciati in meno di 48 ore. Gli ingredienti della festa che prenderà il via oggi alle 17.30 saranno anche lo street food, musica, streghe, ragnatele, fantasmi e mostri, giochi ed intrattenimenti.

Ci saranno eventi speciali nelle attività commerciali del paese, con i negozi che addobberanno le loro vetrine, per vincere il premio del pubblico. Alle 17.30 la prima delle due repliche in programma dello spettacolo teatrale a tema nella Sala Cattaneo di via Trento, mentre in Piazza Giovanni XXIII (area pedonale) ci sarà l’apertura del mercatino e dalle 19 gli eventi organizzati in collaborazione con Ecolandia Aps, G.V.C. Cogliate, l’associazione Elena e i cavalli Onlus, Team Diamante, Associazione commercianti Cogliate e Comitato Maria Letizia Verga. L’area del parco comunale di via De Gasperi ospiterà i punti di accesso dei due percorsi spaventosi che entreranno anche nella zona boschiva nel Parco delle Groane e saranno distinti, uno per i più piccoli e uno per gli adulti. Ci saranno ambientazioni macabre e animazioni in costume a tema. Funzioneranno diversi punti ristoro e ci saranno anche giostre e gonfiabili.

Ga.Bass.