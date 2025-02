Disabile prigioniero, l’ascensore è guasto da più di un anno

Continuano i problemi per Elio Migliorini, e quell’ascensore difettoso che da un anno lo tormenta.

A 61 anni, con le difficoltà motorie che ha – con cinque vertebre schiacciate, scoliosi, cifosi e una costituzione corpulenta – essere costretti a fare rampe di scale a piedi ogni giorno (costituite da 18 scalini divisi in tre tornanti piuttosto ripidi) è uno sforzo parecchio probante.

Si attende dal febbraio dell’anno scorso un intervento sul monta carichi della palazzina di edilizia pubblica di via Silva 9, in cui vive.

L’ascensore ferma in tutti i piani, tranne che al suo, il quarto, costringendolo ad andare a prenderlo al terzo piano quando deve andare a terra, e salire al quinto e da lì scendere al quarto quando deve tornare a casa.

Tutto è fermo perché si aspetta il rifacimento totale di questo e dell’altro impianto dello stabile – come era stato annunciato dall’assessora alle Politiche abitative del Comune di Monza, Andreina Fumagalli –, per evitare continue manutenzioni dovute alla loro vetustà, con un incarico per la progettazione che è già stato assegnato.

Intanto l’ascensore dà problemi anche perché non ben livellato alla superficie del pavimento, creando disagi anche a chi è in carrozzina.

A.S.