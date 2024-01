Dimitri ama le coccole e la libertà

Dimitri, il gatto ghiottone che ama le coccole. Ma che ama anche stare da solo. I volontari dell’Enpa di Monza sperano presto di trovargli una famiglia. Ha 5 anni ed è arrivato nel rifugio un anno fa. "È un micio simpatico, che apprezza molto la compagnia umana ma che dà grande importanza anche alla libertà e all’indipendenza - spiegano -. Ciò vuol dire che non fatica a formare rapporti affettivi con le persone, cercando coccole e attenzioni, ma che nello stesso tempo possiede uno sviluppato senso di autonomia. Infatti, se costretto in casa diventa nervoso: per questo cerchiamo per lui un contesto in cui potrà uscire e un proprietario o una famiglia che capisce e apprezza la sua personalità e le sue esigenze"". Scrivere a adozioni.gatti@enpamonza.it.