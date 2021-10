Grandi nomi del giornalismo italiano, dell'industria discografica e della promozione del territorio in Villa Reale a Monza. "Dietro le quinte" è il titolo della due giorni di confronti e dibattiti organizzata dal Gruppo Monrif. Dopo gli incontri di questa mattina, il programma prosegue con la tavola rotonda dalle 16 alle 17.30 "Cos'è oggi il teatro, quali tipi di sfida si accinge a cogliere, quali nuovi fermenti è in grado di offrire in Italia". A moderare l'evento è Agnese Pini, direttrice de La Nazione, e gli ospiti sono il regista e produttore Federico Bellone, il direttore generale del Teatro della Toscana Marco Giorgetti, il fondatore di Show Bees e direttore del Teatro Arcimboldi di Milano Gianmario Longoni e il co-fondatore e consigliere dell'associazione UNITA Stefano Scherini.

"Dietro le quinte" continua domani, sabato 9 ottobre, con una giornata ricca di appuntamenti. Dalle 10.45 alle 12.30 si terrà la tavola rotonda "L'audiovisivo, l'altra grande tradizione italiana: la ripresa dei set e il futuro": a moderare sarà Sandro Neri, direttore de Il Giorno, e gli ospiti sono lo scrittore e regista Ivan Cotroneo, Stefano Scherini e il presidente e amministratore delegato di Chili Giorgio Tacchia.

Dalle 14.45 alle 16.15 un altro dibattito animerà la giornata. Il titolo è "Il settore dei live tra voglia di musica e restrizioni", moderatore Sandro Neri e ospiti Gaetano Blandini, direttore generale della Siae, Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia, Enzo Mazza, presidente della Fimi, Luca Montebugnoli, presidente di Vivaticket, Ferdinando Salzano, fondatore di Friens&Partners, e Maurizio Salvadori, presidente di Trident Music. La rassegna si chiuderà con la presentazione delle proposte alle regioni dalle 16.30 alle 18 e gli ospiti saranno Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, e Giovanni Toti , presidente della Regione Liguria. A moderare l'incontro sarà Michele Brambilla, direttore di QN Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino.

