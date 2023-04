Diego Lacedonia, il giovane designer che ha “illuminato“ Milano

Ha avuto la soddisfazione di presentare una sua creazione al Fuorisalone di Milano. E Spunti, lampada in polipropilene da lui ideata, ha già suscitato apprezzamenti. Una bella gratificazione per il designer monzese Diego Lacedonia, 26 anni a novembre. L’opera è stata presentata durante l’esposizione On the edge, svoltasi al Centro Alik Cavaliere di via De Amicis a Milano. La mostra è stata curata dall’Accademia di Belle Arti di Brera, biennio specialistico di product design. Diego, dopo aver conseguito la laurea triennale nel corso di progettazione artistica per l’impresa, si appresta a completare i suoi studi con la laurea magistrale in design del prodotto. Alla mostra milanese sono stati esposti 20 progetti di studenti dell’Accademia braidense. La decisione di intraprendere questa carriera è arrivata dopo il diploma da geometra. "La scelta - spiega Diego, nato a Monza e residente a Ornago – era tra architettura e design del prodotto. Alla fine ho scelto la seconda alternativa". Il futuro designer, del resto, ha sempre mostrato un certo interesse per la manualità e l’inventiva: da piccolo realizzava piccoli oggetti con i mattoncini del Lego. Adesso ha come punti di riferimento grandi nomi del design internazionale, come Bruno Munari e Ingo Maurer. Ha intanto realizzato, oltre alla lampada Spunti, altri tre prototipi: un’altra lampada, un portafoto e un portariviste.

Gianni Gresio