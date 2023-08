Dieci Daspo ai tifosi della Pro Patria e della Triestina per gli scontri di Seregno: invasero il campo per aggredire gli ultrà del Sangiulano City Il 13 maggio lo spareggio playout di Serie C con lancio di petardi, fumogeni e tentativo di carica da parte degli ultrà giuliani e bustocchi gemellati contro i rivali milanesi