Dieci buoni da 100 euro alla famiglie: torna il bonus bebè destinato ai nuovi nati

Torna per il secondo anno il “Bonus bebé“ per i nuovi nati. Il Comune, in collaborazione con l’Azienda speciale Farmacie comunali, vuole promuovere una misura a sostegno delle famiglie, come spiega la vicesindaca Mariele Benzi, attraverso un aiuto concreto: 10 buoni, a famiglia, del valore di 100 euro, per prodotti e articoli per la prima infanzia. Esclusi dal bonus i farmaci erogati dal Ssn, i farmaci Sop (Senza obbligo di prescrizione medica) e quelli Otc, cioè da banco. Il buono può essere ritirato agli sportelli dell’Ufficcio Stato civile del Comune con la lettera di benvenuto che il sindaco manda alle famiglie dei nuovi nati. Sono stati stanziati a bilancio 25mila euro.