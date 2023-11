Dicembre sorvegliato speciale contro furti e raid dei vandali

Controlli serali, a Usmate Velate scatta “Dicembre in sicurezza”, dall’1 al 17 del mese grazie a un accordo con la Regione, il Pirellone ci metterà i fondi e il Comune, gli uomini. Poi, però, l’amministrazione proseguirà fino al 31, e per farlo ha messo sul piatto risorse proprie. Obiettivo, prevenire furti e vandalismo. Grazie al presidio capillare il Comune spera di scoraggiare i malintenzionati. E di solito la ricetta funziona. Controllo rafforzato, dunque, durante le festività natalizie e a ridosso del Capodanno, un momento particolare con molte case sguarnite per le vacanze invernali. E sia Milano che la Brianza non vogliono che il ritorno si trasformi in un incubo. "Ci avviciniamo a un periodo dell’anno particolarmente sensibile in cui si assiste a un incremento di iniziative, di attività e di traffico, concentrate in modo particolare dopo cena – spiega Pasquale De Sena, assessore alla Sicurezza –. Per questo abbiamo scelto di aderire alla misura regionale e di integrarla con fondi nostri per garantire una vigilanza aggiuntiva del territorio e prevenire così situazioni di potenziale pericolo sui fronti sicurezza e incidenti".

Gli agenti faranno gli straordinari, ma per la prima parte del mese senza oneri per le casse municipali. Occhi puntati sui punti più critici, quartieri residenziali, parchi, giardini e piazze. Lo scopo sarà, in particolare, prevenire possibili razzie o episodi di micro-criminalità, intervenendo in modo tempestivo a fronte delle segnalazioni dei residenti. Alla telefonata seguirà l’intervento, un modo per arginare piccoli reati. A inizio ottobre una sorta di prova generale con un “pattuglione” fino a tarda sera in collaborazione con i carabinieri, ora si ripete, ma tutte le sere.

