Diamo Spazio ai giovani Il “laboratorio” sul futuro

di Barbara Calderola

Anche l’ultimo tassello per “essere sempre a fianco dei ragazzi“ è pronto: in Villa Zoia ha aperto Spazio Giovani, progetto al quale Concorezzo lavorava da tempo. Dopo il rinnovo delle strutture sportive e i coach per potenziare i talenti, arrivano educatori e laboratori con una sede tutta loro nel cuore della città. Il sindaco Mauro Capitanio non ha dubbi: "È il raccordo fra scuola e parrocchia". Sottinteso, che mancava. Si parte con una doppia apertura settimanale, martedì (15-18) e venerdì 16-18.30), al lavoro gli esperti di Offerta Sociale focalizzati sulla fascia 11-17 anni, la più delicata soprattutto dopo la batosta del Covid, ma qui si contribuirà a fare in modo che i problemi non prendano il sopravvento. Luogo di aggregazione, di crescita e di opportunità, al taglio del nastro si è parlato del mix che avranno a disposizione i minorenni.

Tutto è cominciato mesi fa con l’indagine sui loro sogni e sui loro bisogni sfociata nella sistemazione condivisa della sede, riqualificata dal Comune. Un metodo che ‘racconta’ la formula che sarà in voga fra le sue mura. Parte dei soldi che l’Amministrazione ha messo sul piatto per allestire le future attività sono frutto della vendita a fine anno dei puzzle “Una finestra su Concorezzo“. "L’apertura di Spazio Giovani si inserisce in un piano più ampio di iniziative dedicate ai ragazzi del nostro territorio – sottolinea il primo cittadino –. L’ultima in ordine di tempo è l’inaugurazione del campo da basket al parco Scaccabarozzi, preceduta dalla riqualificazione della pista di pattinaggio e di quella di atletica. Elementi che delineano una struttura concreta a livello di spazi e di accoglienza per la crescita degli adolescenti. Anche questo nuovo debutto si colloca in un contesto generale, l’obiettivo è che si possa ben integrare con la rete territoriale tra sport, scuola e ambienti legati, ad esempio, alla parrocchia".

"Crediamo molto nella sperimentazione che è Spazio Giovani – aggiunge Walter Magni, assessore ai Servizi sociali –. Abbiamo scelto come sede Villa Zoia, non a caso. È un modo per comunicare ai ragazzi l’importanza che diamo a loro e a questo progetto". Per informazioni [email protected]