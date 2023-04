Dialoghi dell’arte Si parla di anni ’70

Giovedì, alle 20.30, quarto appuntamento della rassegna di incontri culturali “I dialoghi dell’arte”. Con “Seventy! Gli anni Settanta tra arte e letteratura”, si gioca sul rapporto tra pittura e letteratura, accostando la lettura di brani tratti dalle più celebri opere dei letterati di tutti i tempi a percorsi iconografici storico-artistici a essi ispirati o che, al contrario, ne hanno costituito una fonte di ispirazione. Appuntamento in sala Picasso, a ingresso libero. In scena la storica dell’arte Simona Bartolena e l’attore Alessandro Pazzi (foto): in una conduzione a due voci, alterneranno i punti di vista tra esplorazione didascalica a letture in un modo nuovo, interessante e piacevole di indagare la storia dell’arte e della letteratura. Il tema letterario ha sempre affascinato gli artisti, ma talvolta anche l’influenza delle arti visive è stata determinante per la creatività degli scrittori. L’incontro anticipa la mostra “70!” in calendario dall’11 maggio al 9 luglio, a cura di Simona Bartolena e Armando Fettolini, per Teatro Binario 7 da Ponte43, in collaborazione con heart-pulsazioni culturali, con il contributo di Fondazione della Comunità Monza e Brianza.

