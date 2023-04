"Di sicuro non è stata autocombustione"

Il presidente del Parco delle Groane, Emiliano Campi (nella foto), ha voluto innanzitutto esprimere gratitudine. "Un grande grazie ai Vigili del fuoco e ai nostri volontari dell’antincendio boschivo, che con il loro intervento hanno evitato una tragedia ben più grave, lavorando tenacemente tutta la notte. Purtroppo quest’anno c’è una situazione di particolare gravità e pericolo nel Parco, a causa della siccità, per questo è importante mantenere altissima l’attenzione per poter intervenire rapidamente". Ancora non ci sono certezze riguardo l’innesco, anche se il presidente Campi, con una battuta amara sentenzia: "Di sicuro non è un’autocombustione". Se si sia trattato di un gesto voluto o di una disattenzione fatale di chi si aggira all’interno di questi boschi, è difficile stabilirlo. Il fatto che le fiamme sembrano essere partite dall’interno del bosco e non dal fronte strada dove a volte basta anche un mozzicone di sigaretta gettato dal finestrino, fa propendere per l’idea che l’azione sconsiderata sia stata compiuta da chi stava in mezzo ai sentieri.

Di sicuro, come ha fatto notare più di qualcuno, nel bilancio, oltre alla vegetazione, vanno inseriti i tanti piccoli animali che abitano il bosco e che sono stati divorati dalle fiamme, o si sono visti nidi o tane distrutti o sono stati costretti a fuggire terrorizzati dal loro habitat naturale. Un prezzo altissimo per l’incoscienza di qualche sconsiderato.

Ga.Bass.