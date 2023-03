L’usuraio col cognome pesante: Pio, il parente del vecchio boss condannato a 3 anni

Il prestito era stato fatto a tassi di usura

Desio (Monza e Brianza) - Tre anni di reclusione per usura confermati anche in appello. La condanna era stata inflitta dal Tribunale di Monza ad Alfonso Pio, parente degli ex boss della Locale di ‘ndrangheta di Desio.

Il 53enne è stato anche condannato a Milano per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso a 13 anni di reclusione (scesi a 11 in appello) in un’inchiesta della Dda di Milano che nel 2020 ha portato a quattro arresti e al sequestro di quote societarie di un resort in Liguria che, secondo l’accusa, era sotto il suo controllo, anche grazie alla complicità di un professionista nel settore dell´intermediazione finanziaria per mettere le mani su realtà imprenditoriali in crisi, mediante iniezione di capitali “freschi” e utilizzo, dove necessario, di metodi intimidatori per ottenere il controllo di attività economiche di rilievo.

Mentre a Monza era accusato di avere prestato nel 2018 a Luca B., 58 anni, di Carugo, titolare di una piccola ditta di trasporto e montaggio a Giussano, 10mila euro ricevendo in cambio 2 assegni da 5mila euro e un altro da 2mila euro. L’imprenditore non si è costituito parte civile al processo, dove è stato sentito dichiarando di essere stato aiutato dal 53enne quando ha avuto problemi economici e ritenendo che "duemila euro tra spese e interessi su un prestito da diecimila euro non la considero una cifra da usura, con le finanziarie si spende uguale". Per la difesa di Alfonso Pio "è errato giudicare la persona per il cognome che porta. Non è vero che non produce redditi ma vive nel lusso, lavora sulle proprie conoscenze e non sul proprio cognome, procura clienti al casinò di Montecarlo e ha fatto da intermediario per un’opera d’arte da 3 milioni di euro. Con la parte offesa aveva un rapporto di stima e amicizia".