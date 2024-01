“Troppi dispetti ai vigili”: a Desio finisce la convivenza fra agenti e migranti

Desio, 5 gennaio 2024 – “Chiaro, vogliono spostarli in periferia e abbandonarli a loro stessi". L’annuncio di inizio anno, un po’ a sorpresa, da parte del vicesindaco e assessore alla sicurezza di Desio Andrea Villa in merito ai prossimi lavori alla sede del comando di polizia locale, "perché in passato non è stato fatto nulla e cade a pezzi", con lo sfratto della decina di migranti attualmente ospitati in un’ala della struttura, non è certo passato inosservato a chi l’ha preceduto in entrambi i ruoli: Jennifer Moro.

Che, a sua volta, si fa sentire: "Sulla presenza dei migranti, come al solito, questa Amministrazione non ha le conoscenze, e nemmeno si documenta, per comprendere la ragione di certe scelte, un po’ come è già avvenuto per lo spostamento della Posteria Sociale – contrattacca l’esponente del Partito Democratico – Grazie al progetto Sprar è stato possibile ristrutturare gli appartamenti del comando abbandonati dal 2005 e ora si incassa pure un affitto. Lavorare in edifici con occupazioni miste è abbastanza normale, la convivenza, si fa per dire visto che gli ingressi sono separati e gli appartamenti hanno solo alcune finestre che danno sul cortile del comando, aveva l’obiettivo di creare un ambiente educativo per i migranti che occupano gli appartamenti, ma questa Amministrazione li sposterà in periferia e non si occuperà di un adeguato inserimento nella nostra comunità".

L’idea era quindi di mettere i migranti dentro e accanto a un luogo di regole e sicurezza. Ma, secondo Villa, si è trasformata in "scherzi e dispetti che vengono fatti a volte ai danni degli agenti, che non possono lavorare al meglio e in serenità". Allontanarli permetterebbe di ricavare ulteriori locali per potenziare le attività della polizia locale. "Proprio chi continua a parlare di sicurezza – sottolinea invece Moro – dovrebbe vedere di buon occhio questa situazione in quanto l’integrazione passa anche attraverso contatti fruttuosi tra chi deve capire le regole di convivenza in un Paese che non è il proprio e chi è il depositario di tali regole. D’altro canto eliminare i migranti, così come eliminare le siepi in certi giardini frequentati dai ragazzini, sono per il vicesindaco e coordinatore provinciale della Lega, la soluzione ai problemi dei desiani, peccato che nel frattempo la cronaca locale sia quotidianamente piena di casi come spaccio, auto bruciate, baby gang e furti. Siamo quasi a metà mandato, non ci sono più alibi: si rimbocchi le maniche e invece di millantare, agisca".

Moro interviene anche sui lavori di ristrutturazione dell’immobile di via Partigiani d’Italia, per i quali il Comune ha appena stanziato 110 mila euro: "Durante il nostro mandato non c’erano infiltrazioni dal tetto e nessun problema con i controsoffitti. Certo è che tutti gli immobili datati hanno necessità di manutenzione e periodicamente va effettuata. Il problema di umidità del piano interrato nasce all’origine della costruzione e della sua ristrutturazione prima che accogliesse il comando di polizia locale ed è legato al fatto che nessuno ha pensato di fare il vespaio. Ovviamente per Andrea Villa tutto cade a pezzi e meno male che è arrivato lui a raccoglierli - i pezzi - con i fondi che Regione Lombardia distribuisce ai Comuni amici".