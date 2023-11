"Desio ancora in apnea". Il Pd apre uno sportello

"Amministrazione immobile, ci proviamo noi...". Il Partito Democratico lancia due iniziative per ercare di porre rimedio ai danni dell’ultimo nubifragio.

Una riguarda gli edifici scolastici, colpiti da danni, disagi e polemiche, e si sta concretizzando con un osservatorio permanente sulle criticità, per il quale è stata chiesta la collaborazione dei genitori, affinché segnalino ogni problema e ne tengano traccia in qualche modo.

"La situazione che abbiamo denunciato è la medesima del 31 ottobre, il giorno in cui c’è stato il nuovo episodio che ha devastato diverse zone d’Italia e anche Desio – spiega la consigliera Marta Sicurello –. Non è cambiato nulla: alle Agnesi le classi interrate sono ancora piene di materiale fangoso, nessuno si è fatto vivo con la scuola e ha dato informazioni o programmi per ripristinare la situazione di normalità. Ci sono tre classi spostate. Non è possibile che tutto resti immobile".

"È molto grave che il tema delle scuole non sia una priorità per questa amministrazione – fa eco l’ex assessore Jenny Arienti –. Al di là dei colori politici ci sono luoghi che devono avere priorità. Questa negligenza è gravissima, siamo al totale disinteresse. Occorre lavorare sulla prevenzione. Invitiamo i genitori a contattarci per segnalarci le situazione".

La seconda iniziativa riguarda invece uno sportello gratuito per aiutare, orientare e sostenere attivamente cittadini e associazioni che hanno subito dei danni a causa delle tempeste. In particolare in riferimento al Bando attivato da Regione Lombardia per risarcire i danni. "Per ottenere il risarcimento è necessario formulare una richiesta entro il 6 dicembre, utilizzando il portale informatico della Regione – spiega il Pd –. Abbiamo deciso di aprire uno sportello gratuito per i cittadini e le associazioni, a supporto della compilazione di tali richieste". Chi intendesse usufruirne potrà contattare la sezione desiana e prendere appuntamento. Per la compilazione della richiesta sarà necessario portare con sé, oltre ai documenti personali: la descrizione dei danni economici subiti; una stimapreventivo degli stessi danni; eventuali fatture relative alle riparazioni già realizzate; l’atto di proprietà dell’immobile che ha subito il danno; eventuale delega nel caso di comproprietà ed eventuale assicurazione sulla casa.