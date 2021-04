Desio (Monza) - I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Desio hanno arrestato un 31enne moldavo, pregiudicato con l'accusa di tentato omicidio ai danni di un connazionale di 37 anni.

L'aggressione risale agli ultimi giorni dello scorso ottobre. Secondo la ricostruzione dei fatti, si erano dati appuntamento in sei nel parcheggio di un supermercato di Desio. Nel gruppo era nata una discussione e uno dei moldavi era stato raggiunto da una coltellata al petto che gli aveva sfiorato il cuore. L'uomo era stato portato in ospedale e lasciato al Pronto soccorso, mentre il gruppo era sparito nel nulla. Un intervento di 7 ore gli aveva salvato la vita.

Dopo essere stato in coma, poi, ascoltato dai carabinieri, la vittima aveva dichiarato di essersi fatto male da solo cadendo dalla bicicletta, mentre la versione degli altri componenti del gruppo, nel frattempo tutti rintracciati e ascoltati dagli investigatori, seguiva la teoria di uno sconosciuto che, improvvisamente, si sarebbe avvicinato e avrebbe accoltellato il 37enne. I racconti, però, sono stati smentiti dalle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza del supermercato che avevano immortalato l'aggressore in fuga con il coltello in mano. Il 31enne, pregiudicato, è stato quindi arrestato ed è in attesa di essere interrogato dal gip.