Desio, 72mila € per negozi, artigiani e imprese. Bando per adesioni in arrivo

Nuova pioggia di contributi per negozi, artigiani e piccole e medie imprese desiane. Il budget complessivo è di 72mila euro e rientra nel 487mila che il Distretto del commercio “Desio da Vivere“ ha ottenuto dalla Regione. Nei giorni scorsi il Comune ha stabilito i criteri per l’assegnazione dei punteggi che permetteranno di stilare la graduatoria per l’assegnazione degli assegni. I principali criteri di merito riguardano la qualità e sostenibilità economica del progetto imprenditoriale, i contenuti innovativi del modello di business, la riqualificazione estetica di vetrine e spazi urbani, la sostituzione di impianti di illuminaziona o termici. Punteggi bonus, tra gli altri, per la riapertura di locali sfitti (in modo da porre un argine alla desertificazione commerciale in corso ormai da qualche anno), la presenza di titolare o soci sotto i 40 anni e nuove imprese attive da meno di 12 mesi. L’importo massimo del contributo ai privati è stato stabilito a 5mila euro, fino al conseguimento del tetto massimo di contributo del 50% sulla spesa ammessa. "Per evitare che le risorse vengano disperse in progetti poco significativi è necessario stabilire una soglia minima di spesa per accedere al contributo, pari a 2mila euro", spiega il Comune. A breve sarà pubblicato il bando per la raccolta delle adesioni.

Ale.Cri.