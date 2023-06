Desio, 34 agenti della Polizia Locale al lavoro: ecco le misure per la sicurezza estiva

Ad oggi la polizia locale di Desio conta 29 operatori, oltre al comandante, al suo vice e ai tre istruttori amministrativi, per un totale di 34 unità. Tra di essi, tre i nuovi agenti da poco inseriti. In base a questi numeri, il neo comandante Tafuro è al lavoro in questi giorni per organizzare prima possibile, e al meglio, le pattuglie serali, per coprire il terzo turno, fino intorno alla mezzanotte: "Sicuramente alcuni giorni chiave saranno quelli del mercoledì, viste le manifestazioni in centro, poi quelle degli eventi principali a Parco Tittoni - ha detto -. In genere il weekend sarà il momento di maggiore attenzione e presenza. Al tempo stesso stiamo mappando le aree più sensibili, quelle dove si concentrano più persone e le compagnie di giovani: penso alla zona attorno al municipio, piazza Conciliazione, i giardini e parchetti".

I riflettori saranno puntati sui fenomeni del disturbo della quiete pubblica, della sosta selvaggia, dello spaccio, dei vandalismi, dell’abuso di alcol che spesso coincide con tappeti di bottiglie di vetro lasciate in giro, con i relativi pericoli per i bambini o per usi impropri, come oggetti contundenti: "Proprio in questa direzione - spiega il sindaco Simone Gargiulo - a breve firmeremo una ordinanza per vietare l’asporto di bevande in contenitori o bicchieri di vetro".

E a breve sarà siglato anche un Protocollo con la Prefettura per la sicurezza estiva, in particolare contro la cosiddetta “malamovida”.

Ale.Cri.