Monza, alla Reggia la Design week virtuale: prove di Fuorisalone virali sul web

Al tempo dei social il Fuorisalone monzese diventa una mostra virtuale nei giardini della Villa Reale, vero e proprio ’acchiappa like’ del design. In questi giorni misteriose e affascinanti installazioni luminose dal design avveniristico sono state create con tecniche di intelligenza artificiale e collocate virtualmente sui prati della Reggia. È la “desAIn week Monza“ nata da un’idea dell’architetto Andrea Meregalli di Meregalli Merlo Creative Design Studio, in collaborazione con l’architetto Matteo Perego di Amerigo Concept Store. Le immagini sono state divulgate sui social e hanno riscosso migliaia di visualizzazioni e like da telefonini e tablet.

Il mezzo elettronico restituisce l’illusione di ruote luminose di plexiglas immaginario, oppure immagini astratte che suggeriscono un girotondo di labbra o un cigno avvolto su se stesso in un agglomerato luminoso. "La nostra intenzione era quella di stimolare emozioni – racconta Matteo Perego, titolare di Amerigo – e al contempo stimolare l’amministrazione comunale: come sarebbe bello se i giardini della Villa venissero abitati da una mostra d’arte diffusa". Magari una vera e proprio Design week monzese.

In esposizione da Amerigo concept store (in via Carlo Alberto 31), la rivisitazione di una serie di opere celebri come il David di Michelangelo che diventa una lampada, realizzata da Uto Balmoral per il brand Seletti, oppure Cupido, rielaborato in complemento d’arredo, e poi le foto di Maurizio Cattelan, trasformate in grafiche da salotto di Toilettenpapier. Si aggiungono numerosi quadri di Felice Battiloro, rielaborazioni pop di opere classiche. Lo stesso Battiloro, nelle scorse settimane, insieme ai ragazzi autistici dell’Associazione Facciavista, in collaborazione con la Questura ha creato una serie di rivisitazioni pop della Venere di Botticelli per coprire con opere artistiche gli scarabocchi sui muri della città.

Un pubblico di curiosi e appassionati ha seguito Battiloro durante la creazione in tempo reale dell’ultima opera per il Concept store, una nuova variante del ritratto di Frida Kahlo, ora esposta al MiMuMo (Micromuseo Monza di Felice Terrabuio) in vicolo Lambro 1. Si tratta del museo più piccolo del mondo, una vetrina che ospita artisti emergenti a rotazione mensile, all’ombra del Duomo di Monza. "La nostra intenzione – spiega Matteo Perego, titolare di Amerigo – è quella di unire il mondo del design con il mondo dell’arte, creando un filo diretto tra il salone del design milanese e il Fuorisalone di Monza. Infatti espongono da noi i grandi nomi come Cattelan; abbiamo la poltrona di Federica Biasi per il brand Frigerio, le lampade a Bolle di Massimo Castagna, per Gallotti, complementi d’arredo di Radice, nomi italiani conosciuti in tutto il mondo.

Dopo una giornata nel caos dei grandi saloni milanesi i buyer internazionali, già ospiti degli alberghi monzesi possono continuare la visita nel fuorisalone monzese, nel clima più raccolto del nostro centro storico". La mostra da Amerigo e al MiMuMo era in calendario fino al 30 aprile, ma visto il grande successo di pubblico è stata posticipata con una coda molto suggestiva. "Stiamo pensando a una 24 ore di pittura non-stop di Felice Battiloro al MiMuMo – anticipa Perego – Ogni ora verrà a far visita all’artista al lavoro un personaggio diverso: un medico, un musicista, un pittore, un architetto. La gente ha voglia di uscire, di vedere arte e di nutrirsi di bellezza".