Dallo sport alla solidarietà Lissone premia i suoi Angeli d’oro

Uno sportivo diventato con tenacia un campione paralimpico di tennistavolo. Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla musica e al mondo delle bande, a livello locale e nazionale. E ancora, una coppia che, colpita da un grave lutto, ha saputo trasformare l’esperienza nel motore di un’iniziativa di solidarietà che da 10 anni sostiene il reparto pediatrico dell’Istituto dei Tumori. Sono i nuovi Angeli d’oro. A loro è stata assegnata quest’anno la benemerenza civica attribuita dal Comune a chi ha dato lustro alla città e ha operato in modo disinteressato in favore degli altri. A essere insignito dell’onorificenza a Palazzo Terragni è stato lo sportivo paralimpico Edoardo Casati, medaglia di bronzo ai Campionati Europei a squadre e Campione italiano paralimpico di tennistavolo nel 2021, che ha già nel mirino i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Un altro degli Angeli d’oro è stato attribuito alla memoria di Carlo Monguzzi, già cuore e anima del corpo bandistico Santa Cecilia, dell’associazione Amici della Banda e storico presidente dell’Anbima, l’Associazione nazionale bande musicali autonome. Con loro premiati anche Daniela Mauri ed Enzo Zagato, che dopo la perdita del figlio Gianluca hanno creato l’iniziativa Camminata per Gianluca, grazie a cui sono stati acquistati, tra l’altro, materiali e attrezzature per il reparto pediatrico dell’Istituto dei Tumori di Milano.

F.L.