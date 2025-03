Dall’Iride in scena. I ragazzi disabili con i Geniattori

Tutti a teatro stasera alle 20.45 per uno scavo nella vita e nei ricordi. Va in scena al Binario7 a Monza “Ricordo di un’estate“, interpretato e scritto dai ragazzi disabili di Casa L’Iride con Geniattori, per il quarto appuntamento della rassegna teatrale “I martedì dei geni“. "Siamo partiti dall’idea di proporre agli utenti della Casa un’attività che li unisse - spiega la coordinatrice educativa de L’Iride Monza Pierlisa Rossi -. Quest’estate abbiamo incontrato Mauro Sironi, che guida i Geniattori, e ci siamo lanciati in quest’avventura. Le educatrici sono giovani, hanno il fuoco vivo addosso e un entusiasmo che ha trascinato tutti, il risultato è qualcosa di bellissimo". "Sul palco i ragazzi balleranno, canteranno, rideranno, reciteranno: insomma ciascuno si prenderà la sua parte e metterà all’opera il suo talento", aggiunge l’educatrice Annalisa Calcagni. La maggior parte dei biglietti è già stata venduta, ma si possono ancora acquistare sul sito del Binario 7 al prezzo di 12 euro. Saranno ben nove su dieci gli utenti della Casa L’Iride che calcheranno il palcoscenico con Mauro Sironi e le educatrici Valentina Bersani e Annalisa Calcagni, mentre le coreografie sono curate da Gisella Pezzaglia della Dance Gallery di Arcore. "A ottobre abbiamo iniziato i laboratori di recitazione in cui i ragazzi hanno imparato come impostare la bocca, come intendere la dimensione del corpo nello spazio scenico e altre tecniche di recitazione - spiega Mauro Sironi, direttore artistico dei Geniattori -, finché ci siamo dedicati alla stesura del copione, partendo dai ricordi e dal vissuto di ciascuno di loro, che saranno recitati sul palco".

Alessandro Salemi