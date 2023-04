Dalle sculture di jeans ai dipinti con la creatività di Afran

L’anno passato ha rappresentato il suo Paese d’origine, il Camerun, alla Biennale di Venezia. Ma le sue opere si sono fatte apprezzare anche alla Triennale di Milano e allo Spielzeug Museum di Basilea. Ora arriverà in Brianza, con una personale in cui si potranno ammirare creazioni che mescolano riferimenti alla tradizione occidentale e alle radici africane, che contaminano e sovrappongono spunti e materiali, strizzano l’occhio al pop e chiamano in causa alcuni dei temi più attuali della nostra società. Verrà inaugurata oggi alle 17.30 al Museo Giuseppe Scalvini, negli spazi di Villa Tittoni, la mostra “Smarriti in una selva luminosa”, un’esposizione di dipinti, sculture e installazioni di Afran, al secolo Francis Nathan Abiamba, artista di origini camerunensi trapiantato in Italia.

Tra i pezzi più noti ci sono i busti e le figure realizzati con il denim, la stoffa utilizzata solitamente per i jeans: volti imponenti, che attraggono e allo stesso tempo spaventano, in cui giocano richiami alla classicità e a miti ancestrali. "Il mio intento - spiega l’artista - è raccontare le contraddizioni del nostro tempo. Di fatto il nostro mondo non è più scuro come quello medievale di Dante; il nostro è meraviglioso, tecnologico, iperconnesso, un mondo che ha potuto imparare dalle grandi guerre, che ha abbattuto il Muro di Berlino, ma paradossalmente ci ritroviamo nel 2023 a scavare trincee nella maniera più rudimentale mentre contemporaneamente controlliamo le posizioni avversarie con dei droni". Ecco quindi "pacchi Amazon che diventano cavalli di Troia da accogliere in casa o vitelli d’oro da idolatrare - raccontano gli organizzatori della mostra -, funghi allucinogeni coperti dai loghi delle più note piattaforme social, maschere tribali composte dalle medesime icone". Visite fino a domenica 30.

F.L.