Dalle regine di ieri a chi soffre oggi Un viaggio nella storia e nella geografia

di Martino Agostoni

Dopo i primi appuntamenti, che hanno dato avvio già nello scorso fine settimana al programma di iniziative per la Giornata internazionale della donna, domani in occasione dell’8 marzo proseguono gli eventi in rosa che a Monza andranno avanti fino alla fine del mese.

L’Amministrazione comunale, assieme alle associazioni del tavolo delle pari opportunità Monza Pink Network, ha organizzato un programma che ha come tema centrale i diritti del mondo femminile, "a partire della condizione delle donne in Medio Oriente – ha detto Andreina Fumagalli, assessora alle Pari opportunità – Abbiamo voluto proporre una serie di appuntamenti per approfondire i passi avanti degli ultimi anni e il grande lavoro culturale che ancora resta da compiere sui temi delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni di genere". E proprio per la serata dell’8 marzo il programma comunale propone una riflessione dedicata alla condizione della donna in Medio Oriente organizzata in collaborazione con Fondazione Monza Insieme e Spazio Colore - Servizio della Caritas Decanale di Monza. L’incontro, ad ingresso gratuito, si tiene domani al Centro civico di San Rocco in via D’Annunzio 35. Il calendario di appuntamenti in città legati alla Giornata della donna sono una dozzina, organizzati con la collaborazione delle associazioni della città, e si svilupperà fino al 30 marzo.

Tra questi “Le donne e l’Islam“ l’11 marzo alle 16.45 a cura di Forum delle famiglie di Monza e Brianza nella sala riunioni Centro Civico Cederna Cantalupo(via Cederna 19 con ingresso gratuito).

Nelle mattine del fine settimana dell’11 e 12 marzo, alle 11, vengono organizzate le visite guidate nel centro storico alla scoperta di dei segni femminili in città lasciati nella storia da “Donne e Sovrane a Monza“ a cura del Centro documentazione residenze reali lombarde. Settimana prossima Fidapa Bpw Italy sezione Modoetia Corona Ferrea organizza la presentazione del libro “Cieli di Piombo“ di Mathilde Bonetti il 16 marzo alle 20 al Saint Georges Premier nel Parco, mentre il 29 marzo alle 21 (a pagamento) e il 30 marzo alle 18.30 (gratuito) va in scena lo spettacolo a cura di Amatea aps “Cyrà-Cyrano De Bergerac al Femminile“ nella sala Chaplin del teatro Binario 7 (via Turati 8).