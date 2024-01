Dalle associazioni agli studi medici. Il nuovo Centro civico all’ex Bcc

Da sede della banca a nuovo Centro civico. Svolta per l’ex Bcc Laghi a Lesmo che l’istituto di credito ha donato in comodato d’uso gratuito al borgo alle porte di Monza e che ora accoglie il no-profit di casa.

Il taglio del nastro è stato accompagnato dal debutto del progetto che ha concentrato nelle sue stanze associazioni, centro anziani e due studi medici (dei quali un pediatra), che hanno già aperto le porte ai pazienti. "Comunità e inclusione sono le parole chiave dell’operazione - spiega il sindaco Francesco Montorio -. L’obiettivo di rigenerarsi in un nuovo spazio non era semplice, ci siamo riusciti grazie all’impegno di tutti". L’attuale destinazione degli edifici in via Manzoni è frutto di un accordo che si inserisce nel progetto del Comune per la riqualificazione di piazza Dante, dove i volontari sono stati a lungo presenti nell’ex scuola elementare. L’intesa tra la banca e l’amministrazione avrà durata triennale con possibilità di rinnovo per altri tre "sempre con lo scopo della solidarietà", sottolinea il sindaco. Per Dario Tremolada, vicepresidente dell’istituto e lesmese che sottoscrisse le condizioni in primavera "l’importanza di questi immobili, la loro presenza storica nel contesto locale e sociale, dimostra la lungimiranza dei primi soci fondatori delle nostre banche di credito cooperativo radicate nel contesto in cui operano". Il restyling è stato rapido, il patto è stato firmato a maggio, ora decolla il nuovo corso.

Bar.Cal.