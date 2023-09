Dall’acqua alla zebra. Il nostro pianeta da leggere e salvare

Nell’ambito della rassegna “Festival delle Storie 2023 – Dammi un libro che apre le porte“, promossa da BrianzaBibliotechee, la biblioteca di Carate Brianza ospiterà in Villa Cusani Confalonieri “Il pianeta acqua. Un pianeta da leggere e da salvare. Dall’Acqua alla Zebra". Si tratta di un laboratorio con lettura animata a cura dell’associazione culturale Leo Scienza. L’appuntamento è per domani alle 10. Le prenotazioni devono essere fatte online tramite l’ App C’è posto, via mail all’indirizzo [email protected] o telefonando in biblioteca al numero 0362-987350 negli orari di apertura al pubblico. Numero massimo di partecipanti, 40 bambini (con un accompagnatore).

Son.Ron.