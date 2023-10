Dalla Torre dell’Autobianchi al quartier generale degli espositori. Destini diversi nella città groviera

In quanto a edifici fantasma e grandi aree dismesse da far rinascere, sicuramente Desio è una “eccellenza“ sul territorio. Perché all’interno del perimetro cittadino c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Con quella che un tempo era considerata la capitale dei servizi in questa fetta di Brianza che si è negli ultimi anni letteralmente spopolata da questo punto di vista. Creando grandi buchi neri in attesa di essere riempiti o scheletri in attesa di essere completati.

Ha iniziato a muoversi uno degli ecomostri più significativi, la Torre nel comparto ex Autobianchi, che da ben 13 anni fa pessima mostra di sé anche a parecchi chilometri di distanza. Nelle scorse settimane gli operai hanno effettuato le operazioni di pulizia dal degrado e messa in sicurezza del piazzale sotto la torre. Attività indispensabili per poi avviare le opere di cantierizzazione e riqualificazione dell’immobile, che dovrebbero partire questo autunno, "o comunque entro la fine dell’anno", ha spiegato il sindaco Simone Gargiulo. L’operazione è condotta sotto la regia del Gruppo Colombo di Monza, che si è aggiudicato lo scheletro di 90 metri all’asta, per 3,1 milioni. Tre sono gli aspetti cruciali dell’intervento: il taglio delle volumetrie del 20%, oltre a una ponderata ridistribuzione dei volumi, con la diminuzione dell’altezza della torre all’altezza minima di 70 metri e riduzione dell’edificio produttivo esistente trasformato in edilizia convenzionata. Al vertice, ci sarà un ristorante panoramico, che dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello. Per una Torre che dovrebbe rinascere, c’è un altro maxi edificio che si affaccia sulla Valassina fermo al palo: l’ex Palazzo del Mobile di San Giorgio, che un tempo ospitava 225 espositori e dava lavoro a 1000 persone, prima del declino e della chiusura. Da parecchi anni è abbandonato al degrado, sotto tutti i punti di vista. Le varie ipotesi di riqualificazione emerse negli ultimi anni, tra le quali quella di trasformarlo in un hotel a 4 stelle per Expo 2015 prima e un centro di servizi per anziani poi, sono tramontate o ancora nel cassetto. Ma la lista degli edifici e delle aree abbandonate è veramente lunga. Con progetti in alcuni casi abortiti, in altri fermi, in altri mai nati. Dalla vecchia casa di riposo in corso Italia all’ex Ufficio delle Entrate all’ex carcere, solo per citarne alcuni.

Alessandro Crisafulli