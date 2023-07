Dalla Baviera a Misinto La birra dell’autista per bere in sicurezza

di Gabriele Bassani

Lanciata in occasione dell’ennesimo strepitoso successo della Misinto Bierfest 2023, la cosiddetta “Birra dell’autista“ sarà disponibile in Brianza, con importazione diretta dalla Baviera, dal prossimo autunno.

"Stiamo lavorando alla realizzazione di alcuni Kulmbacher point all’interno di negozi di qualità", spiega Fabio Mondini, presidente di Gam E20, fondatore della Misinto Bierfest nonché sommelier internazionale e ambasciatore della birra di Kulmbach. La Birra dell’autista è una Mönchshof Naturtrübs Alkoholfrei, naturalmente torbida e non-filtrata, con un gusto tipico delle birre dalla Franconia e viene prodotta seguendo uno speciale processo di birrificazione. "L’obiettivo è quello di distribuire attraverso questi canali selezionati alcune delle birre speciali del marchio Kulmbacher, tra cui certamente questa Alkoholfrei (senza alcol) che ha riscosso un buon interesse del pubblico anche alla nostra festa, confermando una tendenza in crescita anche nel nostro Paese, così come in Germania. Nella patria della birra, il consumo di questa specialità con alcol quasi nullo (meno dello 0,5%) è in forte aumento. È l’effetto di una nuova sensibilità verso un consumo responsabile che coinvolge soprattutto i giovani e oggi riguarda anche il consumo di vino, altro settore in cui si sta sviluppando la vinificazione senz’alcol". Alla festa di Misinto, a fronte di un consumo totale di 27mila litri di birra, sono stati circa 450 quelli di Alkoholfrei, a cui si devono aggiungere gli oltre 1.700 litri di Radler al limone con gradazione inferiore al 2% Una indicazione importante sulla quale si lavorerà anche in futuro. Qui è stata lanciata come “Birra dell’autista“, suggerendone il consumo a chi poi dovrà guidare per portare a casa gli amici, senza rinunciare a far festa, ma da settembre e ottobre si troverà insieme ad altri prodotti di eccellenza col marchio Kulmbacher, dalla Keller alla Weiss alla Swartz e altre. "Stiamo ricevendo richieste anche da ristoranti, locali e cantine di diverse zone d’Italia per iniziare una distribuzione mirata e anche questo è certamente un segnale del successo del nostro evento, un punto di riferimento nazionale per tutto il settore", conclude Mondini.