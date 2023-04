Dal Poetry Slam alle Drag Queen

Sfide tra poeti all’ultimo verso e all’ultima rima, uno spettacolo di drag queen, dj-set e karaoke nel nome dei diritti e poi una festa tra giochi e concerti a base di garage rock e punk. Sono le iniziative che animeranno da qui al weekend il Tambourine di via Carlo Tenca. Domani alle 21.30 si terrà la serata “Poetry Slam”, con diversi poeti che si confronteranno proponendo e leggendo i loro componimenti: ad alternarsi sul palco, sotto la guida di Davide Passoni (foto), saranno Martina Belelli, Matteo Ippolito, Marek Sigis, Alessandro Vimercati, Marco Fusi, Marcello Zerrilli e Ada Bruno. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Venerdì alla stessa ora l’evento “All you can Pride”, organizzato insieme a Brianza Oltre l’Arcobaleno: ci saranno dj-set, performance di drag queen e karaoke. Ingresso 3 euro con tessera Arci, il ricavato andrà a finanziare il Brianza Pride. Sabato alle 21.30 “Easter Masquerade”, per una Pasqua all’insegna della musica: con i concerti della garage band dei Metelkova, il rock’n’roll a tinte punk di Fernandhell, il power-pop di marca punk dei Itrenitrenitreni e il mix di garage-rock e psichedelia di Gasco. Per divertirsi ci saranno pure giochi da sagra. Ingresso 5 euro con tessera Arci.