Dal pan tramvai alle viennoiserie in 60 vetrine

Monza, terra di industrie e pasticcieri. Sì, perché sul territorio di Monza e circondario si trovano più di 60 pasticcerie artigianali, alcune delle quali molto blasonate e storiche come la Pasticceria Bona che ha riscoperto l’antico Pan Tramvai, oppure la pasticceria Passerini, in via Carlo Alberto, conosciuta per la sua attività sia su Monza che nel centro di Milano. E poi Dori e il Bar Moderno, rinomato per la piccola pasticceria e le “viennoiserie“ cioè pasticcini e biscotti che si accompagnano con il tè, oltre a croissant e panettone lavorato artigianalmente.

"Il settore ha rinomanza in tutta la Brianza – osserva Alessandro Fede Pellone (nella foto), segretario di ConfCommercio Monza e Brianza – perché i brianzoli apprezzano non solo l’innovazione, ma anche la riscoperta della tradizione. Noi come ConfCommercio promuoviamo, fra l’altro, l’iniziativa Panettone day, premiando il miglior panettone made in Brianza".

Nonostante la concorrenza delle grandi catene industriali, sul territorio si comprano ancora i dolci di pasticceria per grandi eventi e ricorrenze e almeno un panettone artigianale all’anno. Ora è arrivato in città lo store a tempo di Iginio Massari: "Siamo molto contenti di ospitare il prestigioso brand – sottolinea Fede Pellone – che qualifica le vie della città, per un pubblico d’eccellenza".

L’arrivo del re della pasticceria non turba le botteghe artigianali sulla piazza: "Noi siamo qui dal 1919 – dicono alla pasticceria Passerini – proseguiamo il nostro lavoro con la clientela che conosce la qualità dei nostri prodotti. Siamo contenti che arrivino in città marchi prestigiosi che impreziosiscono l’offerta, ma si tratta di meteore passeggere".

