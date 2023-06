Dal menu gourmet al cocktail a tema La Festa delle ciliegie invade Monza

di Cristina Bertolini

Torna oggi a Monza la tradizionale Festa delle ciliegie e la città compresa fra via Bergamo e via De Gradi si trasforma. Ricordando San Gerardo, i commercianti propongono una grande festa per grandi e piccoli.

Trentadue esercenti, tra ristoratori e baristi, offriranno le ciliegie ai loro clienti e proporranno piatti e cocktail a tema. Fra le proposte nei ristoranti della via, il risotto ciliegie e stracchino, la crostata con ciliegie e crumble, il carpaccio di manzo con coulis di ciliegie e poi le crudités di pesce con ciliegie e tanti cocktail e bubble tea alla ciliegia. "Insieme ne abbiamo comprati cento chili da Ortofrutta Vendin, che ci è venuta incontro a un prezzo sostenibile, visti i prezzi di mercato in questo periodo – racconta Riccardo Zakian, ristoratore in via Bergamo e membro della Consulta di quartiere – in sinergia con Confcommercio, Comune di Monza e Parrocchia San Gerardo abbiamo voluto creare un evento per tutti. Mi ha affascinato la storia di San Gerardo, divenuto punto di riferimento della devozione popolare, pur essendo un laico".

Un omaggio alla tradizione anche al Circolino by Sadler, che oggi realizza uno speciale menù, “Tutto il rosso…son ciliegie”, servito esclusivamente per cena. Il Circolino sorge proprio sul Lambro, dove oggi per la ricorrenza, viene depositata la statua del santo per ricordare un suo miracolo: Gerardo dei Tintori, fondatore di un ospedale per i poveri, durante la carestia, per portare cibo ad alcune famiglie bisognose, stese il suo mantello sul fiume e riuscì ad attraversarlo. La sua figura è legata alle ciliegie perché la leggenda narra che una notte si fermò a pregare all’interno del Duomo oltre l’orario di chiusura e il mattino seguente, per ringraziare i custodi di non averlo mandato via, portò loro un cesto di questo prezioso frutto, nonostante fosse inverno e quindi fuori stagione.

Le iniziative per San Gerardo partono da lontano, come sottolinea l’assessore al Commercio Carlo Abbà: "Sin da quest’inverno ho preso atto che rispetto alla movida di via Bergamo non funzionano atteggiamenti polizieschi o repressivi, ma occorre chiamare tutti a raccolta. Per questo abbiamo creato un tavolo di lavoro con 55 esercenti di via Bergamo, assessorato alla Sicurezza, insieme agli amministratori dei condomini che chiedevano rispetto della quiete e abbiamo cercato un accordo con regole condivise e rispetto reciproco. Abbiamo richiamato i commercianti al rispetto del regolamento di Polizia urbana. A seguire, nei prossimi giorni le delibere per aumentare la chiusura delle strade e alcuni accorgimenti per regolare la movida estiva".