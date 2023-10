Dai Paesi d’Europa a Belloveso. Ecco le nuove vie attorno alla Snia

Tradizione e modernità. Sono i due filoni che hanno guidato la Giunta del sindaco Filippo Vergani per intitolare una quindicina di nuove vie nell’area ex-Snia. Con la prima ha voluto segnare il quartiere identificando nomi di vie riconducibili a un medesimo soggetto e mantenendo due intitolazioni a carattere strettamente locale. Con la modernità ci si è voluti orientare a una scelta non scontata e a vocazione europeistica.

Le nuove vie del nuovo quartiere ex-Snia prenderanno i nomi di tutti gli Stati aderenti alla Comunità economica europea, ieri, oggi Unione Europea, in ordine per data di adesione: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna e Austria; saranno gli Stati a cui, man a mano che lo sviluppo dell’area si avvierà, la Giunta intitolerà le vie di nuova costituzione già previste (fino ad Austria), con Finlandia e Svezia come prime intitolazioni “di riserva” qualora lo sviluppo dovesse prevedere strade inizialmente oggi non previste. Già due giorni fa, la prima intitolazione a via Belgio, nella zona dove mercoledì ha aperto il primo insediamento commerciale Iperal. A queste vie intitolate si aggiungeranno due eccezioni “locali”: parallelamente alla ferrovia e limitrofa a un grande parco pubblico che sorgerà ci sarà via Belloveso, principe gallo del 600 avanti Cristo, al cui periodo appartenevano resti archeologici ritrovati in quell’area nel corso del XX secolo. Ultima, ma forse la più importante e sentita dai varedesi, il prolungamento dell’attuale via Garibaldi sarà intitolato ai “Lavoratori Snia Viscosa”: un omaggio ai tanti concittadini che in quella fabbrica hanno contribuito allo sviluppo locale con sudore e fatica.

Veronica Todaro