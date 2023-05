Dai frutti esotici alle rose delle star Viaggio nella Reggia col pollice verde

di Monica Guzzi

Ferdinando d’Asburgo, primo inquilino della Villa Reale, sognava di avere un giardino che facesse concorrenza a quello di Versailles. Eugenio di Beauharnais con Napoleone diede vita al Parco, mentre Ranieri d’Asburgo, che a Monza rimase per ben trent’anni, coltivava una scuola di bitanica per la formazione dei giardinieri.

All’epoca la Villa Reale e il Parco avevano anche una biblioteca botanica: si trovava nella Torretta dei Giardini, che custodiva i volumi, la siloteca e una raccolta di frutti in cera e in gesso, poi spostati nerl 1914 nella reggia per non farli ammuffire e negli anni Trenta spediti a Milano. La botanica è stata il comune denominatore delle teste coronate che si sono date il cambio nella Reggia. Meno appassionati i Savoia, soprattutto la regina Margherita, l’influencer dell’epoca, più interessata a promuovere la modernità.

Una Villa Reale col pollice verde, quella che da domani verrà narrata ad appassionati e curiosi attraverso un ciclo di visite guidate ai giardini. L’iniziativa si chiama “Andar per ville e giardini“: si partecipa gratuitamente, basta solo prenotare ([email protected]), in caso di maltempo viene tutto rinviato. Si comincia dal Roseto, il giardino delle rose voluto negli anni Sessanta dal patron della Candy, Niso Fumagalli, che ebbe tra le madrine persino Grace Kelly. Appuntamento domani alle 17 con “Dal giardino alla tela. Rose antiche e pittori di rose”, per ammirare la fioritura delle rose antiche e ritrovarle nelle tele dei pittori di tutti i tempi.

"È già tutto esaurito, ma stiamo pensando di fare due turni per non lasciare fuori nessuno", spiega Marina Rosa, presidente del Centro documentazione residenze reali lombarde, promotore dell’evento, che ha vinto un bando con il Consorzio di Villa Greppi (l’iniziativa ha il patrocinio dell’assessorato alla Cultura e Villa Reale del Comune di Monza e del Consorzio Villa Reale e Parco). "Non sarà la solita visita alle rose, ma un’occasione per vedere come le rose sono state disegnate e rappresentate nel passato, per esempio dal pittore e botanico Pierre-Joseph Redouté", spiega Marina Rosa.

Il viaggio nella storia dei profumi e dei colori dei Giardini Reali prosegue il 20 maggio con “Un giardino da sogno”: dal giardino anglo-cinese al giardino a paesetto sulle tracce del giardino scomparso, ripercorrendo il sogno di Ferdinando d’Asburgo. Il progetto originario, modificato dai regnanti successivi, prevedeva scalinate di marmo, parterre fioriti, un lungo canale navigabile e un lago circolare. E poi ancora vasi d’agrumi, un labirinto, l’orangerie, il roccolo e un giardino lunare. Di quei giardini non è rimasta quasi più traccia dopo l’arrivo dei francesi con Eugenio di Beauharnais e l’intervento del Canonica.

Il terzo appuntamento è per il 3 giugno per un “Giro del mondo in giardino”, una passeggiata sorprendente all’ombra di piante provenienti dai quattro angoli della terra senza le quali i nostri giardini non sarebbero stati gli stessi. Sarà l’appuntamento dal taglio più botanico, nel quale verrà sviluppato il tema dell’importazione delle specie esotiche, tipo la sequoia, da parte degli esploratori delll’Ottocento.

Ultimo appuntamento il 17 giugno con “Dal giardino alla tavola del re”, un viaggio tra botanica e gastronomia nei “giardini dell’utile” che assicuravano primizie e prelibatezze esclusive sulla tavola del re. La visita prevede il passaggio dalle serre con le macchine da riscaldamento originali. In origine era la zona del potager, dove si coltivavano le verdure al’aperto. Nella serra più piccola si facevano sperimentazioni botaniche, importando frutti esotici dall’estero, mentre aranci e limoni vennero poi spostati nell’attuale Serrone (l’Orangerie). Tutto ciò per il palato e il gusto dei padroni di casa.