Dai Celti ai Romani. Lezioni di archeologia

Si inaugura oggi un nuovo ciclo di incontri “Arte e storia della Brianza“ promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza. Il processo di cura, infatti, si nutre anche di bellezza. Appuntamento dalle 8.30 alle 12.30, alla sala convegni dell’OMCeOMB in via Mauri 9, con il professore Massimiliano David, docente di Archeologia Tardoantica, all’Università “La Sapienza“ di Roma con il suo intervento “Tra le groane e le risorgive: Milano e il suo territorio prima dei Navigli“. Seguirà il professore Ermanno Alessio Arslan socio dell’Accademia dei Lincei con “Prima dei Romani in Brianza: i Celti nostri antenati“.

Altri appuntamenti sono in programma nelle settimane successive.

C.B.