Dai Cccp al De André della trap. La musica impegnata del Bloom

La grande musica e il grande cinema. Arte e impegno. Un film con protagonisti i Cccp di Giovanni Lindo Ferretti (nella foto) e uno che racconta l’Italia più fragile e precaria, accompagnato da una cena ispirata alla pellicola. E poi i concerti, con una trascinante brass band che rileggerà in modo energico e travolgente i maggiori successi pop e dance degli ultimi trent’anni e con un cantautore che si è fatto conoscere grazie a una voce molto simile a quella di Fabrizio De André, con la quale ha rifatto canzoni trap e indie. E ancora, due appuntamenti con libri dedicati al mondo della musica, uno per far scoprire ai bambini e agli adulti il primo, leggendario disco dei Velvet Underground e uno per mappare il panorama musicale femminile italiano. Sarà una settimana piena di eventi quella del Bloom di Mezzago. Domani alle 21 il centro multiculturale di via Curiel proporrà una proiezione speciale di “Kissing Gorbaciov”, il film-documentario che racconta la storia del festival “Le idi di marzo”, che nel 1988 portò rock band sovietiche a esibirsi nel Salento e quindi i Cccp di Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni a suonare in Urss. Giovedì cinema con la rassegna “Dalla parte degli ultimi - Il cinema italiano tra resilienza e fragilità”: commentato da Maddalena Colombo si potrà vedere “Palazzina Laf”, esordio alla regia di Michele Riondino. Subito prima la cena “Che tine, a calànghe?” ispirata al film. Venerdì alle 21.30 si accenderanno gli amplificatori del Bloom: sul palco arriverà The Andre, alias il cantautore bergamasco Alberto Ghezzi, che negli anni passati ha reinterpretato i successi della scena trap e indie con lo stile di De André. Ora approderà in Brianza per presentare il suo nuovo disco “Mentre non riesco a dormire”. Ad aprire la serata ci saranno l’irriverente miscela indie, pop e rock dei Serp e il rock d’autore di Deespar. Biglietto d’ingresso 12 euro.

Sabato alla stessa ora toccherà alla street band dei Vogo Beat e alla brass band dei BigoyDay, che si riuniranno per un’energetica “Brass Night” in cui 15 strumenti a fiato faranno ballare sulle note dei pezzi pop e dance più famosi. Ingresso libero. Domenica alle 18 spazio ai libri: Elisa De Munari svestirà i panni della blues woman Elli DeMon per presentare il suo libro “La settimana della Banana”, una fiaba che spiega il primo album dei Velvet Underground, mentre Laura Pescatori parlerà di “FemIta - Femmine rock dello Stivale”, che racconta 30 artiste e attraverso la loro voce prova a capire se ci sia un problema di gender gap all’interno della musica.