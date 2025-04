Dagli scaffalisti ai cassieri. Incontro di preselezione

Il Centro per l’impiego di Seregno di Afol Monza e Brianza, in collaborazione con l’Ambito di Seregno e con la partecipazione di Iperal Spa, Tecnopan Srl e l’agenzia per il lavoro Jobcamere Srl organizza un incontro di preselezione. L’appuntamento è per lunedì 5 maggio dalle 9.30 alle 12.30 nella Sala Civica Monsignor Gandini, via XXIV maggio 10 a Seregno. Durante l’evento ci si potrà candidare alle offerte di lavoro proposte. Il consiglio è quello di portare con sé più copie del proprio curriculum. Posizioni aperte: addetti al banco freschi e scaffalisti, addetti alla cassa, operatori settore chimico, addetti al confezionamento, operai di produzione, addetti al back office amministrativo/commerciale. Per informazioni: tel. 0362.31.38.01, mail cpi.seregno@afolmb.it. Per partecipare al job day è necessario iscriversi: basta cliccare sul link disponibile all’indirizzo https://afolmonzabrianza.it/job-day-seregno-2/.