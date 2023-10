Da Jessie Owens a Valentino. Potere allo sport

Nell’ambito del progetto InNovaMenti, l’associazione Felicita Merati propone la mostra “Enjoy the Game. Quando lo sport muove la storia“, visitabile fino a domani alla Sala Gio.I.A, ingresso da via Biondi dalle 16 alle 19.30. Un’esposizione che parla di sport attraverso tre campioni: Jesse Owens, protagonista assoluto delle Olimpiadi di Berlino 1936, Roger Federer, re indiscusso del tennis, Valentino Rossi, nove volte campione di MotoGp e fondatore della VR46 Riders Accademy. Il percorso, sviluppato con modalità interattive e multimediali, evidenzia come lo sport educhi, formi e muova l’uomo di ogni tempo. Perché anche nel panorama sportivo mondiale ci sono stati, e ci sono tutt’ora, uomini e donne che hanno mosso la storia proponendosi di fatto come testimonianza dei valori dello sport.

V.T.