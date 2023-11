"Da grande farò il pompiere". Giornata speciale in ospedale

"Da grande voglio fare il pompiere". Lo diceva il draghetto Grisù dei cartoni animati, probabilmente lo dirà anche qualcuno dei bambini ricoverati all’ospedale San Gerardo di Monza.Anche quest’anno il Comando dei vigili del fuoco di Monza ha voluto essere vicino ai bambini ricoverati. Martedì scorso una delegazione composta da personale permanente e volontario dei distaccamenti della Brianza ha portato infatti giochi e sorrisi nei reparti di Pediatria, Ematologia pediatrica e al Centro Maria Letizia Verga. I colori più belli e regali speciali da tenere nel cuore per un ricordo come sempre indelebile.

Per grandi e piccini. Non sono mancati istanti di commozione, momenti divertenti e gioiosi dove i piccoli hanno dimostrato la loro forza e "hanno insegnato a noi - dicono dal Comando di via Cavallotti - che con un sorriso si possono affrontare queste sfide enormi". E non è finita qui. A breve – fanno sapere i pompieri dal cuore d’oro del Comando provinciale di Monza – "i vigili del fuoco visiteranno anche i reparti degli ospedali di Desio e Vimercate". L’obiettivo è sempre lo stesso. Regalare ai piccoli ricoverati, spesso alle prese con sofferenze più grandi di loro, il coraggio di affrontare con un sorriso un momento o un periodo difficile. "I sorrisi più belli li ho visti nelle vite più difficili... Sono quelli di chi sa trasformare il dolore in forza" l’aforisma citato riportata da uno dei pompieri in visita ai bambini seguiti dal Comitato Maria Letizia Verga, associazione che dal 1979 riunisce genitori, voontari, sostenitori, ricercatori, medici e operatori sanitari in un’alleanza che ha per obiettivo il miglioramento della qualità complessiva della vita dei bambini e ragazzi affetti da malatti ematoncologiche e malattie ad alta complessità terapeutica metaboliche e genetiche. per curare i piccoli leucemici.