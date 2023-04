Da eroi del Covid a bersagli "Aggredito da un paziente Come lo racconto stasera ai miei figli?"

di Monica Guzzi

"Ho iniziato il turno senza contorno occhi, cosa racconto ai miei figli stasera?". Stefano è un infermiere di Pronto soccorso al San Gerardo e turna sui servizi 118 e 106 (rianimazione aziendale). Porta sul viso i segni dell’aggressione, ma non ha voluto fare nemmeno un giorno a casa per infortunio. Per senso del dovere, per abnegazione, per non pesare sui turni sempre tirati dei colleghi. La coperta è corta e non è l’unico a pensarla così.

La scorsa settimana è stato aggredito da un paziente con la stampella. Un malato psichiatrico già segnalato alposto di Polizia e affidato al reparto di psichiatria dopo l’intervento della polizia locale. Una situazione che sembrava tornata alla normalità, fino all’esplosione. A raccontare la storia di Stefano, così come quelle di tanti altri medici e infermieri chiamati eroi in tempi di Covid e oggi diventati facile bersaglio, è Pino Del Sordo, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’Irccs San Gerardo, durante l’incontro di approfondimento voluto dal Comitato consultivo provinciale Inail di Monza nella Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro.

Anche Del Sordo, rsu Cgil, è infermiere di Pronto soccorso. "Stefano è padre di quattro figli: tornare a casa e raccontare loro cosa è successo al lavoro lascia il segno. Il San Gerardo è un ospedale ampio, un cantiere con tanti accessi difficili da controllare. In epoca Covid è stato un problema, ma quell’epoca è passata e le aggressioni sono continuate". I numeri dell’escalation parlano chiaro: 112 aggressioni al San Gerardo nel 2019, salite a 116 nel 2022 (in 32 casi aggressioni fisiche vere e proprie). Numeri che scendono drasticamente quando però si passa agli infortuni denunciati: 4 casi nel 2020, 9 nel 2021, 8 nel 2022, 4 nei primi tre mesi di quest’anno. Aggressioni davanti alle quali spesso gli operatori sanitari sono inermi, come è accaduto nei giorni scorsi in neuropsichiatria infantile, dove due ragazzine hanno tentato di scappare senza risultato, aggredendo il personale. Perché in questi casi le forze di polizia non possono intervenire. "Abbiamo avuto tre infortuni in una notte – continua Del Sordo –. Come fai in questi casi a lasciare il turno per andare a farti medicare?".

"Succede spesso che gli operatori sanitari, per non sottrarsi al lavoro, facciano zero giorni di prognosi, ma questo fa la differenza, perché con la nuova normativa basta un giorno per procedere per lesioni, con una pena che va dai 2 ai 5 anni", spiega Marco De Nunzio, responsabile della divisione anticrimine della Polizia di Stato di Monza.

Già: se fino a ieri bisognava denunciare per avviare l’azione penale, oggi basta un giorno di prognosi e si procede d’ufficio. Un’arma in più, spiega De Nunzio, per contrastare una situazione davvero difficile. "Su sei presidi ospedalieri in Brianza, luoghi dove l’indice di rischio sale in modo esponenziale, possiamo permetterci solo un posto di Polizia", ricorda il dirigente dell’anticrimine. Ciò accade solo a Monza, il cui Pronto soccorso, come spiega il direttore generale dell’Irccs Silvano Casazza, si contende con Niguarda il primato di accessi in tutta la Lombardia.

Ebbene, solo qui c’è un posto di Polizia, un tempo impegnato in compiti burocratici e oggi sempre più presenza importante per scoraggiare i malintenzionatri. Ma si lavora su turni: un uomo per volta (ciò impedisce l’intervento diretto) e il servizio alle 8 di sera termina. A febbraio il personale del posto di Polizia ha arrestato un cittadino tunisino che aveva minacciato il personale, aggredendo un agente e un infermiere. Ma cosa sarebbe accaduto in una situazione simile a Desio, o a Carate, dove il posto di Polizia non esiste? E con le aggressioni crescono le minacce e gli atti vandalici.

"Al Pronto soccorso di Desio un paziente se l’è presa con la porta, rompendo il vetro – denuncia Angelo Barreca, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’Asst Brianza –. Riceviamo tante telefonate anonime con minacce e intimidazioni. Le auto fuori vengono danneggiate, gli armadietti del personale aperti". Questa è la fine che hanno fatto i medici eroi del Covid, perennemente in trincea. "Ci si chiede spesso che senso ha studiare così tanto – riassume Del Sordo –. È il mio lavoro, ho studiato tanto ed è quello che meglio so fare. Lo so che rischio e sono tante le minacce e le offese gratuite, ma a volte basta un sorriso o un grazie e tutto passa in secondo piano".