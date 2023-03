Da Bari a Limbiate per uccidere l’ex Lei è salva, lui condannato a 12 anni

di Stefania Totaro

Aveva viaggiato da Bari a Limbiate per accoltellare nel parcheggio la moglie con cui era in fase di separazione. Fermato solo dai carabinieri, che lo avevano sorpreso nascosto dietro una siepe, con le mani e i vestiti ancora sporchi di sangue e il coltello in tasca, mentre la donna era sull’asfalto agonizzante. Costanzo Carlone, 55 anni, è stato condannato a 12 anni di reclusione per tentato omicidio pluriaggravato nel processo con il rito abbreviato al Tribunale di Milano. L’uomo, manovale barese incensurato, era stato arrestato dai militari della Compagnia di Desio la notte del 3 marzo 2022 in seguito ad alcune chiamate al 112 in cui venivano segnalate dai residenti le urla di una donna, poi identificata in Maria T., una 50enne che era scesa di casa per recarsi al lavoro come addetta alle pulizie. L’ex marito l’aveva aggredita alle spalle mentre stava raggiungendo la sua auto nel parcheggio e l’aveva gettata a terra colpendola con calci e pugni. "Adesso ti devo vedere morire", le aveva detto estraendo dal giubbotto un coltello a serramanico dalla lama lunga una decina di centimetri, con cui l’aveva colpita più volte al torace e alla testa. E ancora, dopo averla trascinata, le aveva premuto su naso e bocca un cappellino di lana per soffocarla. Ma era stato costretto a fermarsi per l’arrivo dei carabinieri e dei soccorritori. Invano aveva cercato di nascondersi dietro una siepe, ma era stato stanato e arrestato. Il manovale non si era fatto fermare dai 900 chilometri da coprire al volante per compiere il suo drammatico piano di uccidere la donna che lo aveva abbandonato per trovare lavoro e nuova serenità a Limbiate. E che a dicembre aveva chiesto ufficialmente il divorzio.

"Voleva la separazione. E mi aveva lasciato giù tutti i figli, senza curarsene più", aveva detto, balbettando, ai militari. La donna, che dopo un lungo matrimonio qualche tempo prima aveva deciso di andarsene da casa, era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, riuscendo a sopravvivere. "Cercatelo qua attorno", era riuscita a dire ai carabinieri intervenuti nel parcheggio. Prima di venire trasferita con la massima urgenza sull’ambulanza per essere trasportata in ospedale e sottoposta ad un lungo intervento chirurgico. A Costanzo Carlone, a pena espiata, sono stati applicati tre anni di libertà vigilata.