Cura di bellezza per Teodolinda Monza studia da città del paesaggio

di Martino Agostoni

"La bellezza è un tema importante: non è una questione né di filosofia né solo tecnica, ma riguarda la vita di tutti i giorni e determina la qualità di vivere in città. E per questo nei prossimi anni attraverso gli strumenti urbanistici, le regole edilizie ma anche con nuove iniziative culturali, a Monza il paesaggio acquisterà un valore maggiore". È il punto di partenza dell’assessore al Territorio, Marco Lamperti, per aprire i lavori per la stesura della nuova variante al Pgt, la revisione del principale documento urbanistico della città che parte questa settimana. E non è un caso che l’inizio della nuova stagione urbanistica di Monza sia stato annunciato ieri in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio durante l’incontro in Villa Reale “Obiettivo Monza, Città del Paesaggio“ con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Monza e Brianza e sostenuto da Brianzacque. "Quando andiamo in vacanza vogliamo goderci il bel paesaggio al mare o in montagna, ma bisogna fare in modo che anche quando viviamo in città ci sia un ambiente gradevole perché questo incide sulla qualità della vita", la linea di Lamperti. Ora la sfida dell’Amministrazione è riuscire a tradurre questa visione in strumenti di pianificazione della città e regole edilizie. "Partiamo dai numerosi studi fatti sugli edifici storici, l’archeologia industriale e rurale, e vogliamo fare anche un’analisi specifica dell’antropologia del paesaggio di Monza con l’obiettivo di fare una classificazione di tutte queste caratteristiche – spiega Lamperti –. Questo entrerà all’interno del Pgt e al regolamento edilizio per dare indicazioni su come intervenire sulla città".

L’obiettivo è "dare regole precise ma anche supportare la commissione Paesaggio che non deve più muoversi a sensazioni ma sulla base di documenti chiari". Ma è necessario avviare anche un percorso culturale perché Monza deve diventare "una Città del Paesaggio. Oggi inauguriamo un percorso di studio e regolamentazione sul paesaggio – conclude l’assessore Lamperti –. Lanciamo anche l’iniziativa di realizzare un Festival del Paesaggio, un evento sviluppato con l’assessorato alla Cultura che si svolgerà in città a partire dall’anno prossimo. Non sarà più una sola giornata, ma una settimana di eventi per far diventare Monza un punto di riferimento, una città che fa della bellezza e della storia una sua caratteristica per guardare al futuro".