Crociata contro il Golf. Gli ambientalisti:: "Il club va sfrattato"

Guerra degli ambientalisti contro il Golf Club Milano. Ma per il sindaco di Monza "i soldi della concessione servono al Consorzio". Tensioni sulla concessione al Club che il 31 dicembre scade dopo la proroga di un anno prevista dal ’vecchio’ contratto. Sul tavolo, l’ipotesi di un nuovo accordo a lungo termine (20 anni la proposta del Golf Club). E gli ambientalisti insorgono. "La scelta di prolungare a condizioni inique la concessione che prevede lo sfruttamento da parte di pochi privilegiati di una parte rilevante del Parco, più di 100 ettari, sarebbe inaccettabile – ammonisce Bianca Montrasio, presidente del Comitato per il Parco Antonio Cederna –. Bisogna cambiare rotta, occorre che i cittadini e i fruitori possano tornare a godere gratuitamente degli ettari occupati dal Golf, provvedendo a un restauro e a una ripiantumazione dei boschi a suo tempo rasi al suolo, con il recupero del disegno paesaggistico del Canonica e della biodiversità florofaunistica dei luoghi". Il Golf Club è il secondo impianto sportivo più importante in termini economici per il bilancio del Consorzio, secondo soltanto all’autodromo. La prima sede del Club - a testimonianza della sua storicità - risale addirittura al 1928, mentre l’attuale contratto è stato stipulato nel 2019 per una durata di 13 anni e un canone annuo di 600mila euro. Al 31 dicembre 2022 è stato prorogato di un ulteriore anno (con canone di 667mila euro) e tra poco si saprà del futuro.

La prospettiva più plausibile è di un rinnovo con nuove condizioni, che da mesi si stanno discutendo e cercando di concordare. A riguardo gli ambientalisti dei Comitati per il Parco e “La Villa Reale è anche mia“ hanno formulato le loro tre proposte: "Chiediamo una stipula di contratto di concessione non di 20 anni, ma di un tempo limitato di 2-3 anni non prorogabili, al cui scadere diventerà irrevocabile la definitiva dismissione – illustra la Montrasio –; inoltre va rivisto il canone annuo: 600mila euro sono pochi per un bene di tale valore storico e paesaggistico, e quanto prima l’area va riconsegnata al Consorzio per la sua completa rinaturalizzazione". Il presidente del Consorzio e sindaco di Monza Paolo Pilotto a tal proposito chiarisce che la trattativa con Golf Club si fonda sulla richiesta al concessionario di nuove prerogative da garantire: l’ottenimento di una certificazione ambientale, la garanzia ai cittadini di fruibilità dell’area sud (quella che va verso la Fagianaia), lunga circa 500 metri e abitata da una selva con all’interno il tracciato della vecchia roggia Pelucca, con annesso ripristino della Roggia a fini accademici e naturalistici. "Inoltre – prosegue il sindaco – chiediamo anche il coinvolgimento di associazioni sportive di diversamente abili per praticare il golf, e più in generale più aperture dell’area gestita dal Club per i cittadini, a fruizione libera". Poi la puntualizzazione di ordine economico: "Le spese per il Parco sono tante e ingenti e in questo momento abbiamo bisogno degli introiti che ci arrivano dalle concessioni. Non abbiamo una Fondazione come la Reggia di Venaria e dobbiamo guardare al presente. Per noi tuttavia 20 anni di concessione risultano tanti, stiamo discutendo soluzioni come 5+5 o 6+6. Senz’altro puntiamo a un accordo di tipo migliorativo sotto tutti i punti di vista".