L’ultimo diktat delle autorità è ormai chiaro: le mascherine devono essere sempre indossate, nei locali al chiuso ma anche all’aperto. Per verificare la situazione, in questi giorni i carabinieri della Compagnia di Desio hanno messo in atto una serie di servizi specifici in tutti i Comuni che rientrano nel perimetro di competenza. Concentrandosi in particolare nel weekend e nelle aree a maggior rischio di assembramenti incontrollati, come i luoghi della movida e le piazze generalmente preferite dai giovani brianzoli. Sono 200 circa le persone controllate ogni giorno dagli uomini dell’Arma. In questa fase così delicata, in cui novità e aggiornamenti si susseguono, viene preferita l’attività di informazione e sensibilizzazione. Per far capire a tutti, e in particolare ai giovani, l’importanza di rispettare le regole, per non ripiombare in situazioni drammatiche per tutti. Se dovessero presentarsi situazioni anomale o gravi, verrà subito avviata l’attività di repressione, con le relative, pesanti, sanzioni.

Ale.Cri.